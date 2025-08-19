Logo Auto-Medienportal
Skoda sponsert das Grüne Trikot

aum – 19. August 2025

Skoda ist erneut Fahrzeugpartner der morgen beginnenden „Lidl Deutschland Tour“ (–25.8.). Bis zu 45 Fahrzeuge der Marke stehen den Organisatoren der Radsportveranstaltung zur Verfügung. Als Führungsfahrzeug des Etappenrennens dient der Enyaq, der bereits bei der Tour de France als „Red Car“ und mobile Kommandozentrale diente. Fünf Elroq zeigen sich zudem in einer markanten Sonderfolierung anlässlich des 130-jährigen Jubiläums von Skoda. Die Marke ist außerdem Sponsor des Grünen Trikots für den besten Sprinter.

Am Start ist ein internationales Spitzenfeld. Erwartet werden unter anderem Wout van Aert, Jonathan Milan, Matthew Brennan und Nils Politt. Insgesamt werden die Profis rund 740 Kilometer durch Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen-Anhalt zurücklegen. (aum)

Skoda ist Fahrzeugpartner der Lidl Deutschland Tour.

Skoda ist Fahrzeugpartner der Lidl Deutschland Tour.

