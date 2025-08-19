Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility
Bonus

Österreich guckt nach dem technisch möglichen Gesamtgewicht

aum – 19. August 2025

In Österreich ändern sich Anfang 2029 die Nutzungsentgelte der Autobahnen für Wohnmobile, die vor dem 1. Dezember 2023 erstmals zugelassen worden sind. Galt bislang die tatsächliche Gesamtmasse (tGM) als Grundlage für die Maut, und ob eine Vignette ausreicht oder eine elektronische Go-Box zur Preisbestimmung gemietet werden muss, gibt es seit 1. Dezember vergangenen Jahres neue Regelungen – und eine Übergangsfrist für ältere Fahrzeuge.

Ab 1. Februar 2029 gilt dann auch für sie nicht mehr das zulässige Gesamtgewicht, sondern die in der Zulassung unter dem Punkt F.1 angegebene technisch zulässige Gesamtmasse (tzGM). Sie kann höher liegen, wenn Hersteller das Gewicht des Wohnmobils abgelastet haben. Wer schummelt und trotzdem ein Pickerl klebt, zahlt bis zu 240 Euro Strafe, wenn er erwischt wird. (aum/mk)

Hier die exklusive Story

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Nicht immer ist das zulässige Gesamtgewicht (F.2) identisch mit der technisch zulässigen Gesamtmasse (F.1) eines Fahrzeugs – hier schon.

Nicht immer ist das zulässige Gesamtgewicht (F.2) identisch mit der technisch zulässigen Gesamtmasse (F.1) eines Fahrzeugs – hier schon.

Photo: Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Wohnmobil mit über 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht.
Maut auch für Camper?
Slowenien: Transponder-Pflicht für große Wohnmobile
Neue Wohnmobile bei einem Händler.
Wo sind die Camper-Hochburgen Deutschlands?
Parkende Wohnmobile.
Reisemobile sind begehrte Beute
Urlaub mit dem Wohnmobil.
Caravaning: Produktion gesunken, Umsatz gesteigert

Audio

Die neueste Version des Toyota bZ4X ist gestartet

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren