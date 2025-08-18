Logo Auto-Medienportal
Buntes Rennprogramm und BMW-Festival

aum – 18. August 2025

Nach der Sommerpause gastieren am kommenden Wochenende (22.–24.8.) die „DMV Goodyear Racing Days“ in der Motorsport-Arena in Oschersleben. Mit am Start ist auch die „BMW Challenge“, wo sich in zwei Sprintrennen Modelle vom 318ti Cup bis hin zum neuen M4 GT4 in verschiedenen Klassen messen. Die ganze Palette der modernen GT- und Tourenwagen gibt es im „DMV STGT Cup“ zu sehen, während Freunde historischen Motorsports beim „Classic Masters“ auf ihre Kosten kommen, wo beispielsweise Fahrzeuge wie der Opel Kadett C auf die Strecke gehen. Langstreckenatmosphäre kommt mit Boxenstopps beim zweistündigen „NES GP“ auf.

​Zudem bietet das vom deutschen Markenclub organisierte „BMW Festival“ ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Neben einer Händlermeile gibt es verschiedene Sonderausstellungen, unter anderem zu den Themen 30 Jahre BMW Z3, 40 Jahre BMW M5 oder 50 Jahre 3er BMW. Vorgestellt wird außerdem der neue BMW M2 Racing Cup für die Saison 2026.

Mit von der Partie wird im BMW 318ti auch der 17-jährige Nachwuchsrennfahrer und Lokalmatador Dean Olbrich sein. Er war am Wochenende in Oschersleben bereits mit seinem Chevrolet Cruze im „NATC Youngster Cup“ am Start. Im Qualifying für das zweite Rennen am Sonntag musste er allerdings mit einem Getriebeschaden aufgeben. (aum)

