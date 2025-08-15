Logo Auto-Medienportal
Harleys Bagger bekommen eine eigene Rennserie

aum – 15. August 2025

Gemeinsam mit dem Moto-GP-Veranstalter Dorna Sports wird Harley-Davidson eine eigene Rennserie für seine Bagger schaffen. Sie wird im nächsten Jahr im Rahmen ausgewählter Termine der Motorrad-Weltmeisterschaft erstmals ausgetragen. Nach dem Start Ende März in den USA stehen Läufe in Italien, Niederlanden, Großbritannien und Spanien im Kalender. Das Finale findet am dritten September-Wochenende in Österreich statt. Die Rennmaschinen des Harley-Davidson Bagger World Cup basieren auf der Grand-American-Touring-Plattform der Marke.

Während die Vorbereitungen für die Debütsaison laufen, werden noch weitere Teams, Fahrer und Sponsoren gesucht. (aum)

Bilder zum Artikel
Renn-Bagger von Harley-Davidson.

Renn-Bagger von Harley-Davidson.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Harley Davidson

Download:

Ab 2026 gemeinsam mit dem Harley-Davidson Bagger World Cup am Start (von links): Jeff Schuessler (Global Director Marketing and Partnerships Racing Programs von H-D), Europachef Kolja Rebstock und Carlos Ezpeleta, vom Moto-GP-Rechteinhaber Dorna Sports.

Ab 2026 gemeinsam mit dem Harley-Davidson Bagger World Cup am Start (von links): Jeff Schuessler (Global Director Marketing and Partnerships Racing Programs von H-D), Europachef Kolja Rebstock und Carlos Ezpeleta, vom Moto-GP-Rechteinhaber Dorna Sports.

Photo: Moto GP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renn-Bagger von Harley-Davidson.

Renn-Bagger von Harley-Davidson.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Harley Davidson

Download:

