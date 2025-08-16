Runter mit den Pfunden im Reisemobil

Knaus-Tabbert setzt ein neues Verfahren zur Möbelproduktion in ausgebauten Camping-Kastenwagen ein. Klappen und Wände werden aus EPP-Platten gefertigt, die unter Temperatur und Dampf aus kleinen Kunststoffkugeln geformt werden. Das Material ist strapazierfähig und wirkt geräusch- und temperaturdämmend, senkt das Gewicht eines Camper-Vans um bis zu 60 Kilogramm. Erste Fahrzeuge sind auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf Ende August zu sehen. (aum/mk)