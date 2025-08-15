Vorschau: Ein Showcar, ein Blickfang und eine Gesetzesänderung

Opel stellt auf der IAA im September in München den Corsa GSE Vision Gran Turismo vor, der von Herbst an bei Gran Turismo 7 für die Playstation auftritt. Mit dem Showcar geben die Rüsselsheimer einen Ausblick auf die kommenden GSE-Modelle.

Mit dem GWM Ora 07 ist man an der Ladesäule nie lange allein. Es könnte an dem Blickfang-Design der chinesischen Coupé-Limousine liegen, das gekonnt mit Porsche- und Bentley-Zitaten spielt. Vermutlich aber auch daran, dass sie so selten auf unseren Straßen zu sehen ist. Vor allem in der Basisversion, mit der unser Autor Frank Wald den Praxistest absolvierte.



Can-Am stellt in der kommenden Woche seine On- und Offroadfahrzeuge des nächsten Jahres für Freizeit und Arbeit vor.



Vielen Campern droht neuer Maut-Ärger in Österreich: Durch eine geänderte Gesetzesgrundlage der Gewichtsbemessung könnte es ab 2029 deutlich teurer werden.



Zudem holen wir wegen einer vorher nicht bekannten Sperrfrist die bereits angekündigte Vorstellung des Skoda Enyaq RS nach. Das Topmodell der Baureihe leistet 250 kW (340 PS) und beschleunigt in 5,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.



