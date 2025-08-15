Der Licht-Test wird erweitert

Der Licht-Test, der alljährlich im Oktober kostenlos von Kfz-Werkstätten angeboten wird, wird erweitert. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und die Deutsche Verkehrswacht (DVW) machen aus der größten bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion den Licht-Sicht-Test. Als Schirmherr tritt der Bundesverkehrsminister auf.

Zusätzlich zur Überprüfung der Fahrzeugbeleuchtung können die teilnehmenden Kfz-Meisterbetriebe auf Wunsch auch im Rahmen eines Sicht-Tests weitere sicherheitsrelevante Teile des Fahrzeugs prüfen. Sind Wischerblätter und Reifen in Ordnung? Ist die Windschutzscheibe intakt oder durch Steinschlag beschädigt? Können statt herkömmlicher Halogenlampen moderne LED-Lampen nachgerüstet werden?



„Angesichts der Forderungen aus Brüssel, ältere Fahrzeuge einer jährlichen Hauptuntersuchung zu unterziehen, ist für uns im Kfz-Gewerbe jetzt der richtige Zeitpunkt, unsere starke Marke Licht-Test zu einem Licht-Sicht-Test weiterzuentwickeln“, erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn.„Sichtbarkeit ist ein entscheidender Faktor für die Verkehrssicherheit. Gerade bei Dämmerung, Dunkelheit oder schlechtem Wetter sinkt das Unfallrisiko, wenn ich besser gesehen werde“, betont DVW-Präsidentin Kirsten Lühmann. Jeder vierte Pkw und sogar jedes dritte Nutzfahrzeug fiel im vergangenen Jahr bei der Hauptuntersuchung durch Mängel an der Beleuchtungsanlage auf.



Wie in der Vergangenheit erhalten erfolgreich überprüfte Fahrzeuge nach dem Licht-Sicht-Test eine Plakette 2025 für die Windschutzscheibe, die der Polizei bei Verkehrskontrollen auf das Ergebnis hinweisen. Rund drei Millionen dieser Plaketten plant der ZDK in diesem Jahr auszugeben.



Fahrzeughalter, die beim Licht-Sicht-Test mitmachen, können außerdem an einem bundesweiten Gewinnspiel teilnehmen. Hauptgewinn ist ein Kia EV 3 zur zwölfmonatigen Nutzung. Neben Kia unterstützen unter anderem auch Osram und Hella Gutmann die Aktion. (aum)



