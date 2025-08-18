Logo Auto-Medienportal
Kompakt: Der Käfer im italienischen Kleid

aum – 18. August 2025

Vor 70 Jahren zeigte Volkswagen auf der IAA in Frankfurt dem überraschten Publikum mit dem Karmann Ghia eine schicke Coupé-Version des Käfers. Die Verbindung von grundsolider deutscher Automobiltechnik und italienischem Design entwickelte sich zu einem weltweiten Erfolgsmodell. Vor allem in den USA war der Karmann Ghia erfolgreich. Daran konnten auch die bescheidenen Fahrleistungen nichts ändern.

Der unverändert aus dem Käfer übernommene luftgekühlte Boxermotor mit 34 PS erreichte bei 121 km/h seine Höchstgeschwindigkeit und „beschleunigte“ in 30 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bei den später gebauten Versionen stieg die Höchstgeschwindigkeit auf knapp 138 km/h. Vor allem bei Frauen kam das Coupé gut an, was ihm den spöttischen Spitznamen „Sekretärinnen-Porsche“ eintrug. Zu den Kundinnen gehörten damals Romy Schneider und Petra Schürmann. (aum/ww)

Karmann Ghia.

Karmann Ghia.

Produktion des Karmann Ghia in Osnabrück.

Produktion des Karmann Ghia in Osnabrück.

Volkswagen Karmann Ghia Typ 14 Coupé (1955–1974).

Volkswagen Karmann Ghia Typ 14 Coupé (1955–1974).

