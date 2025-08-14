Bahn-Chef Lutz wird vorzeitig gehen

Richard Lutz, seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, wird nicht bis zum Ablauf seines Vertrages 2027 im Unternehmen bleiben. Nach Gesprächen mit dem Bahn-Chef sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Gatzer sei man einvernehmlich übereingekommen, dass es sowohl strukturell als auch personell Zeit für eine Neuaufstellung sei, sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Dr. Lutz wird noch so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Das Bundesverkehrsministerium will in fünf Wochen eine „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ (Eckpunkte zur Reform der Deutschen Bahn) vorstellen. (aum)