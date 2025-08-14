Skoda begleitet die Cyclassics Hamburg

Wenn am Sonntag (17.8.) bei den ADAC Cyclassics Hamburg die weltbesten Radsportler an den Start gehen, ist Skoda wieder als offizieller Partner des größten deutschen Profiradrennens dabei. Für den reibungslosen Ablauf stellt der Importeur den Veranstaltern 40 Begleit- und Organisationsfahrzeuge zur Verfügung. Es handelt sich um den Octavia Combi, Superb und Kodiaq sowie Enyaq und Elroq. Bei den Jedermann-Rennen über 60 oder 110 Kilometer treten zusätzlich noch Amateure und Hobbyradler in die Pedale, inklusive zweimaliger Fahrt über die Köhlbrandbrücke bei der längeren Strecke. Das Skoda-Veloteam, für das man sich regelmäßig bewerben kann, wird mit 130 Teilnehmern bei den Jedermann-Rennen vertreten sein. Die Fahrer erhalten ein offizielles Teamtrikot und professionelle Betreuung.

Rund um das Ein-Tages-Rennen sorgt die Roadshow von Skoda am Rathausmarkt mit vielen Aktionen, Gewinnspielen und Probefahrten für Unterhaltung. (aum)