Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Skoda begleitet die Cyclassics Hamburg

aum – 14. August 2025

Wenn am Sonntag (17.8.) bei den ADAC Cyclassics Hamburg die weltbesten Radsportler an den Start gehen, ist Skoda wieder als offizieller Partner des größten deutschen Profiradrennens dabei. Für den reibungslosen Ablauf stellt der Importeur den Veranstaltern 40 Begleit- und Organisationsfahrzeuge zur Verfügung. Es handelt sich um den Octavia Combi, Superb und Kodiaq sowie Enyaq und Elroq. Bei den Jedermann-Rennen über 60 oder 110 Kilometer treten zusätzlich noch Amateure und Hobbyradler in die Pedale, inklusive zweimaliger Fahrt über die Köhlbrandbrücke bei der längeren Strecke. Das Skoda-Veloteam, für das man sich regelmäßig bewerben kann, wird mit 130 Teilnehmern bei den Jedermann-Rennen vertreten sein. Die Fahrer erhalten ein offizielles Teamtrikot und professionelle Betreuung.

Rund um das Ein-Tages-Rennen sorgt die Roadshow von Skoda am Rathausmarkt mit vielen Aktionen, Gewinnspielen und Probefahrten für Unterhaltung. (aum)

Weiterführende Links: Skoda

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Skoda ist offizieller Partner der ADAC Cyclassics Hamburg.

Skoda ist offizieller Partner der ADAC Cyclassics Hamburg.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Das Skoda-Veloteam bei den ADAC Cyclassics Hamburg 2024.

Das Skoda-Veloteam bei den ADAC Cyclassics Hamburg 2024.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die Skoda-Wortmarke wird bei DEB-Heimspielen der A-Nationalmannschaft an der Bande des Spielfelds sowie auf den Trikots und Hosen der Spieler zu sehen sein.
Skoda bleibt am Puck
Skoda unterstützt die „EuroEyes Cyclassics Hamburg“ als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner.
Skoda sponsert die Cyclassics
Bereits zum zwölften Mal ist Škoda Auto Deutschland Mobilitätspartner der Tour der Hoffnung, die Spendengelder für die Krebsforschung und krebskranke Kinder sammelt.
Skoda begleitet zum zwölften Mal die Tour der Hoffnung
Skoda stellt den Organisatoren der Tour de France Femmes 32 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter auch einen Enyaq als „Red Car“.
Skoda begleitet die Tour de France der Frauen
Skoda stellt Rennleiter Christian Prudhomme für die Tour de France einen Enyaq als „Red Car“ zur Verfügung.
Skoda fährt wieder die Tour de France mit

Audio

Wirtschaftsnews vom 12. August 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren