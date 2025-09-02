Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

ARD zeigt „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“

aum – 1. September 2025

Die ARD sendet am 9. September den Dokumentarfilm „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“. Regisseur Jan Tenhaven geht der besonderen Beziehung zum Auto in Deutschland auf den Grund: Zwischen Autofetisch und Verkehrswende kommen Enthusiasten wie Ulf Poschardt und Kritikerinnen wie Katja Diehl zu Wort. Autohersteller geben seltene Einblicke in ihre Verführungskünste und VDA-Präsidentin Hildegard Müller verteidigt das Auto als Rückgrat der Wirtschaft.

Der Film ist ab dem 9. September auch in der ARD-Mediathek verfügbar. Zudem wird „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“ auch noch einmal am 18. September um 23.35 Uhr im SWR-Fernsehen sowie am 23. September um Mitternacht im NDR-Programm zu sehen sein. (aum)

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Dokumentarfilm „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“.

Dokumentarfilm „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“.

Photo: SWR/Jan Tenhaven via Autoren-Union Mobilität

Download:

Dokumentarfilm „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“.

Dokumentarfilm „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“.

Photo: SWR/Jan Tenhaven via Autoren-Union Mobilität

Download:

Dokumentarfilm „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“.

Dokumentarfilm „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“.

Photo: SWR/Jan Tenhaven via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Skoda 110 Ferat Super Sport (1971).
Autos und Film: Die Unzertrennlichen
Die Ansprüche der Generation Z und Y an die Mobilität haben sich verändert. Es muss nicht mehr zwingend ein eigenes Auto sein.
Mobilität im Wandel: Die Generation Z und Y wünscht sich Flexibilität
Junge Menschen stehen zum Auto
Während Europa- oder Weltmeisterschaften vor allem im Fußball sind Dekoartikel fürs Auto beliebt: Die Gesellschaft für Technische Überwachung hat gemeinsam mit dem ACE acht von ihnen auf ihre Verkehrstauglichkeit gestestet.
EM-Deko am Auto: Sicht und Sicherheit dürfen nicht beeinträchtigt sein
Fahren im Winter.
Ratgeber: Mit dem Auto sicher durch den Winter

Audio

CUPRA im Kundensport: Leidenschaft und Racing-DNA

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren