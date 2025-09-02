ARD zeigt „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“

Die ARD sendet am 9. September den Dokumentarfilm „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“. Regisseur Jan Tenhaven geht der besonderen Beziehung zum Auto in Deutschland auf den Grund: Zwischen Autofetisch und Verkehrswende kommen Enthusiasten wie Ulf Poschardt und Kritikerinnen wie Katja Diehl zu Wort. Autohersteller geben seltene Einblicke in ihre Verführungskünste und VDA-Präsidentin Hildegard Müller verteidigt das Auto als Rückgrat der Wirtschaft.

Der Film ist ab dem 9. September auch in der ARD-Mediathek verfügbar. Zudem wird „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“ auch noch einmal am 18. September um 23.35 Uhr im SWR-Fernsehen sowie am 23. September um Mitternacht im NDR-Programm zu sehen sein. (aum)