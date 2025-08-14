Tanken in Berlin und Brandenburg am teuersten

Kraftfahrer in Berlin und Brandenburg müssen derzeit am meisten für eine Tankfüllung bezahlen. Brandenburg hat beim Benzin die höchsten Kraftstoffpreise, Berlin bei Diesel. Das ergab die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern. Am günstigsten ist – zumindest bei Benzin – einmal mehr das Saarland, bei Diesel liegt Rheinland-Pfalz auf dem ersten Platz.

Die Preisunterschiede zwischen den günstigsten und den teuersten Bundesländern sind momentan erheblich. Während im Saarland ein Liter Super E10 im Schnitt 1,606 Euro kostet, ist beim Schlusslicht Brandenburg 1,688 Euro fällig – eine Differenz von 8,2 Cent. Noch größer ist der Preisunterschied bei Diesel: Während in Rheinland-Pfalz für einen Liter im Mittel 1,533 Euro verlangt wird, sind es in Berlin mit 1,629 Euro und damit fast zehn Cent mehr.



Dass aktuell Berlin – aufgrund seiner hohen Bevölkerungs- und Tankstellendichte normalerweise ein eher günstiges Bundesland – den negativen Spitzenplatz bei Diesel einnimmt, ist laut ADAC außergewöhnlich und verdeutlicht, dass gerade bei diesem Kraftstoff noch Potenzial für niedrigere Preise besteht. In der Bundeshauptstadt ist die Differenz zwischen Super E10 und Diesel mit nur rund zwei Cent zudem besonders gering. In den anderen Bundesländern sieht es diesbezüglich mit einer Spanne von etwa sechs Cent bis über zehn Cent Preisunterschied besser aus – dennoch gibt es auch dort speziell bei Diesel nach Einschätzung des Automobilclubs noch Spielraum für günstigere Preise.



Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von heute 11 Uhr dar. (aum)



