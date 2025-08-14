Logo Auto-Medienportal
Der Hyundai Insteroid kommt zur Gamescom

aum – 14. August 2025

Hyundai wird als einziger Automobilhersteller auf der Computerspielemesse Gamescom in Köln (20.–24.8.) vertreten sein. In der „Retro & Family Area“ stellt die Marke ihr Konzeptfahrzeug Insteroid und das selbst entwickelte Spiel „INSTEROID Retro Arcade“ vor. Die Studie basiert auf dem vollelektrischen Hyundai Inster und integriert Designelemente, die von Videospielen inspiriert sind. In Köln können Besucher das Spiel in einer Retro-Arcade-Erlebniszone ausprobieren, an einem Ranking teilnehmen und die multisensorischen Fahrfunktionen des ausgestellten Fahrzeugs erleben. Mit dem Auftritt bei der Gamescom möchte Hyundai vor allem ein jungeres Publikum ansprechen und für die Marke gewinnen. (aum)

Bilder zum Artikel
Hyundai Insteroid.

