Stauprognose: Großer Rückreiseverkehr

In den ersten östlichen Bundesländern sind die Schulferien bereits beendet. Zum Wochenende (16.–17.8.) folgen Hessen, das Saarland, Niedersachsen und Bremen. Am 15. August ist zudem im Saarland und regional in Bayern mit Maria Himmelfahrt ein Feiertag. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) weist auf das erhöhte Verkehrsaufkommen aufgrund der Urlaubsrückreisen und von Ausflugsfahrten hin.

Erhöhte Staugefahr herrscht nach Einschätzung des AvD vor allem auf folgenden Abschnitten:



- A 1 (zwischen den Abfahrten „Barsbüttel“ und „Hamburg-Harburg“, „Oyten“ und „Dreieck Stuhr“, „Vechta“ und „Bramsche“, „Kreuz Kamen“ und „Kreuz Dortmund/Unna“ sowie zwischen „Burscheid“ und „Kreuz Köln-West“)

- A 3 (zwischen „Kreuz Oberhausen“ und „Kreuz Hilden“, „Kreuz Leverkusen“ und „Königsforst“, „Limburg-Süd“ und „Bad Camberg“, „Raunheim“ und „Dreieck Mönchhof“, „Würzburg-Kist“ und „Würzburg-Randersacker“ sowie „Erlangen West“ und „Erlangen-Tennenlohe“)

- A 4 (zwischen „Kirchheimer Dreieck“ und „Friedewald“, „Schmölln“ und „Glauchau Ost“)

- A 5 (zwischen „Dreieck Darmstadt“ und „Darmstädter Kreuz“, „Hattenbacher Dreieck“ und „Alsfeld-Ost“, „Karlsruhe-Nord“ und „Ettlingen“ sowie „Dreieck Weil am Rhein“ und Grenze zur Schweiz)

- A 6 (zwischen „Schwetzingen/Hockenheim“ und „Kreuz Walldorf“ sowie „Heilbronn/Untereisesheim“ und „Kreuz Weinsberg“)

- A 7 (zwischen „Hamburg-Stelling“ und „Hamburg-Heimfeld“, „Laatzen“ und „Bockenem“, „Seesen (Harz)“ und „Göttingen-Nord“, „Kirchheimer Dreieck“ und „Hattenbacher Dreieck“, „Niederaula“ und „Hünfeld/Schliz“, „Fulda-Nord“ und „Bad Brückenau-Volkers“, „Kreuz Schweinfurt-Werneck“ und „Gramschatzer Wald“ sowie zwischen „Nesselwang“ und Bundesgrenze)

- A 8 (zwischen „Dreieck Karlsruhe“ und „Karlsbad“ sowie „Pforzheim-Nord“ und „Pforzheim-Süd“ mit beidseitiger Streckensperrung am Samstag ab 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr, zwischen „Leonberg-West“ und „Stuttgart-Flughafen/Messe“, „Gruibingen“ und „Hohenstadt“, „Ulm-West“ und „Ulm-Ost“ im Bereich „Irschenberg“, „Felden“ und „Bad Reichenhall“)

- A 9 (zwischen „Münchberg-Nord“ und „Gefrees“, „Hormersdorf“ und „Schnaittach“, „Kreuz Nürnberg“ und „Kreuz Nürnberg-Ost“, „Langenbruck“ und „Dreieck Holledau“)

- A 10 (zwischen „Mühlenbeck“ und „Dreieck Barnim“)

- A 11 (im Bereich „Berliner Ring“ und „Kreuz Uckermark“)

- A 45 (zwischen „Hagen-Süd“ und „Lüdenscheid-Süd“ mit dauerhaftet Brückensperrung)

- A 61 („Rheinböllen“ und „Stromberg“ sowie „Kreuz Speyer“ und „Dreieck Hockenheim“)

- A 67 (im Abschnitt „Kreuz Mannheim“ bis „Dreieck Hockenheim“)

- A 81 (zwischen „Pleidelsheim“ und „Dreieck Leonberg“, „Kreuz Stuttgart“ und „Herrenberg“).



Wer aus Österreich nach Bayern fährt, muss sowohl in Tirol als auch im Land Salzburg Abfahrtverbote von den Autobahnen beachten. Noch bis zum 7. September dürfen auf der A 10 „Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich“ nicht von der Autobahn abfahren „und auf das niederrangige Straßennetz ausweichen“. In Tirol gelten Fahrverbote auf mehreren Landesstraßen bzw. dem niederrangigen Straßennetz in den Bezirken Innsbruck/Innsbruck Land, Kufstein, Imst und Reutte. Bayern hat diese Maßnahme der Behörden aus dem Nachbarland aufgegriffen: Entlang der A 8 sollen ab dem 15. August im Landkreis Rosenheim entlang der Autobahn bei Stau auf der Autobahn die Ortsdurchfahrten der Ausweichstrecken gesperrt werden. Dazu werden Hinweisschilder und LED-Anzeigen aufgestellt.



Heimfahrer müssen zudem mit Grenzkontrollen rechnen. Insbesondere an den Übergängen von Österreich, Tschechien und Polen nach Deutschland. Aber auch beim Überqueren der Grenze aus der Schweiz, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden sind Stichproben und Wartezeiten möglich.



Wegen der zu erwartenden hohen Temperaturen in den kommenden Tagen sollten Autofahrer genügend zu trinken und leichte Kost als Verpflegung mitnehmen, rät der AvD. Bei längerem Stillstand empfiehlt es sich, den Motor ausschalten, um Umwelt und Geldbeutel zu schonen. (aum)

