Leapmotor goes Irmscher

Leapmotor startet eine langfristig angelegte Zusammenarbeit mit Fahrzeugveredler und Tuner Irmscher, der vor allem als Opel-Spezialist bekannt ist. Erstes gemeinsames Projekt ist eine auf 250 Stück limitierte Sonderserie des neuen Flaggschiff von Leapmotor, dem C10 mit Allradantrieb.

Der vollelektrische Leapmotor i C10, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird, ist das neue Spitzenmodell der Marke mit 800-Volt-Technologie, Allradantrieb und üppigen 430 kW (585 PS). Das Fahrzeug beschleunigt in vier Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird im Oktober auf dem Züricher Autosalon erstmals in Europa zu sehen sein. (aum)



