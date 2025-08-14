Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Leapmotor goes Irmscher

aum – 13. August 2025

Leapmotor startet eine langfristig angelegte Zusammenarbeit mit Fahrzeugveredler und Tuner Irmscher, der vor allem als Opel-Spezialist bekannt ist. Erstes gemeinsames Projekt ist eine auf 250 Stück limitierte Sonderserie des neuen Flaggschiff von Leapmotor, dem C10 mit Allradantrieb.

Der vollelektrische Leapmotor i C10, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird, ist das neue Spitzenmodell der Marke mit 800-Volt-Technologie, Allradantrieb und üppigen 430 kW (585 PS). Das Fahrzeug beschleunigt in vier Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird im Oktober auf dem Züricher Autosalon erstmals in Europa zu sehen sein. (aum)

Weiterführende Links: Leapmotor

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Leapmotor i C10.

Leapmotor i C10.

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

Download:

Noch verdeckt: Leapmotor und Irmscher bringen eine Sonderedition des i C10.

Noch verdeckt: Leapmotor und Irmscher bringen eine Sonderedition des i C10.

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

Download:

Noch verdeckt: Leapmotor und Irmscher bringen eine Sonderedition des i C10.

Noch verdeckt: Leapmotor und Irmscher bringen eine Sonderedition des i C10.

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Opel Astra GSe im Irmscher-Dress.
Irmscher peppt den Opel Astra GSe weiter auf
Irmscher-Sondermodel Fiat 500C.
Irmscher profiliert sich an einem berühmten Kleinen
Opel Grandland mit Tuningteilen von Irmscher.
Irmscher veredelt den Opel Grandland
Irmschers Weiße Flotte: Opel Mokka, Zafira und Corsa.
Irmschers Weiße Flotte ist zurück
Opel Zafira is1 von Irmscher.
Irmscher verwandelt den Opel Zafira in zehn Minuten zum Camper

Audio

Wirtschaftsnews vom 12. August 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren