Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Dieselpreis gibt spürbar nach

aum – 13. August 2025

Der Dieselpreis ist im Wochenverlauf auf den niedrigsten Stand seit gut zwei Monaten gesunken, notiert aus Sicht des ADAC immer noch zu hoch. Ein Liter Diesel kostet derzeit im bundesweiten Mittel 1,583 Euro – das ist ein Minus von 2,2 Cent im Vergleich zur vergangenen Woche. Ein Liter Super E10 ist um 0,5 Cent billiger und kostet derzeit im Schnitt 1,663 Euro.

Unter anderem haben die niedrigeren Rohölnotierungen Kraftstoff billiger gemacht. Auch der im Vergleich zum US-Dollar wieder stärkere Euro trägt zu aus Verbrauchersicht erfreulichen Entwicklung bei. Dennoch ist nach Einschätzung des Automobilclubs Diesel nach wie vor überteuert. Die Preisdifferenz zu Super E10 beläuft sich auf acht Cent je Liter – angesichts des steuerlichen Unterschieds von rund 20 Cent zwischen beiden Sorten bei weitem nicht genug, meint der ADAC. Vor zwei Monaten, als sich der Dieselpreis letztmals auf dem jetzigen Niveau befand und der Rohölpreis ähnlich stand wie heute, war der Liter Diesel rund 12 Cent günstiger als Super E10. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Tanken.

Tanken.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Frank Wald

Download:

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Tanken.
Tanken war lange nicht mehr so günstig
Die Kraftstoffpreise im April.
Benzinpreis stark gestiegen
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Die Kraftstoffpreise steigen weiter
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Benzinpreis auf Jahreshöchststand
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Benzin teurer, Diesel billiger

Audio

Wirtschaftsnews vom 12. August 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren