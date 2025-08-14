Der Dieselpreis gibt spürbar nach

Der Dieselpreis ist im Wochenverlauf auf den niedrigsten Stand seit gut zwei Monaten gesunken, notiert aus Sicht des ADAC immer noch zu hoch. Ein Liter Diesel kostet derzeit im bundesweiten Mittel 1,583 Euro – das ist ein Minus von 2,2 Cent im Vergleich zur vergangenen Woche. Ein Liter Super E10 ist um 0,5 Cent billiger und kostet derzeit im Schnitt 1,663 Euro.

Unter anderem haben die niedrigeren Rohölnotierungen Kraftstoff billiger gemacht. Auch der im Vergleich zum US-Dollar wieder stärkere Euro trägt zu aus Verbrauchersicht erfreulichen Entwicklung bei. Dennoch ist nach Einschätzung des Automobilclubs Diesel nach wie vor überteuert. Die Preisdifferenz zu Super E10 beläuft sich auf acht Cent je Liter – angesichts des steuerlichen Unterschieds von rund 20 Cent zwischen beiden Sorten bei weitem nicht genug, meint der ADAC. Vor zwei Monaten, als sich der Dieselpreis letztmals auf dem jetzigen Niveau befand und der Rohölpreis ähnlich stand wie heute, war der Liter Diesel rund 12 Cent günstiger als Super E10. (aum)



