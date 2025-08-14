Alle Hyundai Kona mit Benzinmotor bekommen mehr PS

Hyundai gestaltet die Ausstattungsstruktur beim Kona mit Benzinantrieb übersichtlicher und hebt die Leistung bei allen Motoren an. Der Basispreis von 26.900 Euro für den 1.0 T-GDI mit jetzt 115 PS (85 kW) bleibt unverändert, während der Einstieg beim N Line und beim 1,6-Liter-Hybrid 1300 bzw. 1500 Euro günstiger wird.

Die Einstiegsvariante Select bleibt unverändert bestehen. Darüber hinaus differenziert sich das neue Line-up in zwei klar erkennbare Richtungen: Wer Wert auf Dynamik und sportliche Akzente legt, wird künftig mit N Line und der erstmals verfügbaren Topausstattung N Line X angesprochen, die exklusiv mit 180 PS (132 kW) angeboten wird. Auf der anderen Seite richtet sich Hyundai mit den Varianten Trend und dem deutlich aufgewerteten Prime verstärkt an Kunden, die besonderen Wert auf Komfort legen.



Mit dem Modelljahr 2026 wird auch das Angebot an Paketen und Zusatzoptionen übersichtlicher gestaltet. Sämtliche Motoren erhalten Leistungsspritzen zwischen 9 und 15 PS. (aum)



