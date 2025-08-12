Ari bringt den 458 Pro

Ari bringt mit dem 458 Pro nach eigenen Angaben den größten elektrischen L7e-Kleintransporter auf den Markt. Das 3,82 Meter lange Nutzfahrzeug mit völlig neugestalteter Fahrerkabine kann bis 850 Kilogramm befördern. Das sind gut 200 Kilo mehr als beim über einen halben Meter kürzeren Vorgänger. Auch der Pro wird in über 30 Aufbauvarianten erhältlich sein. Angetrieben wird der 1,49 Meter breite Ari von einem 15 kW (20 PS) starken Wechselstrommotor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 71 km/h ermöglicht.

Der 458 Pro wird in zwei Akkuvarianten mit 15 kWh und 23,5 kWh Kapazität angeboten. Versprochen werden je nach Einsatzgebiet Reichweiten von 120 bis 180 Kilometern bzw. 180 bis 230 Kilometern. Die Batterie kann an einer Haushaltssteckdose in rund vier bis sechs Stunden vollständig aufgeladen werden.



Den Ari 458 Pro gibt es unter anderem als Verkaufs- sowie Kühlfahrzeug, als Foodtruck, Kipper, mit Kofferaufbau und als Pritschenwagen mit zwei Meter langer Ladefläche. Serienmäßig verfügt er unter anderem über elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, MP4-Player, Bluetooth, LED-Tagfahrlicht und eine Rückfahrkamera. Optional sind unter anderem Klimaanlage, Servolenkung, Rammschutz, Anhängerkupplung (350 Kilogramm), Winterräder, eine Solaranlage zur Unterstützung der elektrischen Verbraucher und eine individuelle Folierung verfügbar.



Die Nettopreise beginnen bei 15.790 Euro. Das sind nur 1000 Euro mehr als für den bisherigen 458 mit einer schwächeren Batterie. Bestelungen sind ab September möglich. (aum)



