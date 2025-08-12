Logo Auto-Medienportal
NATC mit eigenem Rennwochenende

aum – 12. August 2025

Der Norddeutsche ADAC Börde Tourenwagen Cup (NATC) hat in diesem Jahr einen besonderen Fahrplan: Neben der Teilnahme im Rahmen verschiedener Rennsportformate, gibt es am 16. und 17. August in der Motorsport-Arena Oschersleben erstmals ein eigenes Sommer-Wochenende. Das Wochenende im November entfällt und die Teams haben die Chance, um unter optimalen Rennbedingungen an den Start zu gehen.

Gefahren werden alle Formate der Serie, so dass vier Sprintrennen und vier Rennen des Youngster Cups sowie zwei Rennen der NATC Endurance über jeweils eine Stunde auf dem Programm stehen. Als Lokalmatador ist der 17-jährige Dean Olbrich aus Magdeburg dabei, der mit Chevrolet Cruze des MSC Oschersleben in die NATC-Youngster-Cup-Rennen gehen wird.
„Ich sitze selten so lange nacheinander im Auto, wie an diesem Wochenende, dass
wird auch körperlich bei den sommerlichen Temperaturen eine echte Herausforderung“, sagt der Schüler.

Das Rennwochenende beginnt bereits am Freitag mit der Papierabnahme und der technischen Abnahme des Fahrzeuges sowie der Fahrerbesprechung. Der Eintritt für Zuschauer kostet an den beiden Renntagen jeweils fünf Euro. (aum)

Bilder zum Artikel
NATC Youngster Cup in der Motorsport-Arena in Oschersleben: der Chevrolet Cruze von Lokalmatador Dean Olbrich (17).

NATC Youngster Cup: Lokalmatador Dean Olbrich (17) verfolgt mit seinem Chevrolet Cruze einen Citroën C2.

NATC Youngster Cup: Dean Olbich (17) aus Magdeburg an seinem Chevrolet Cruze.

