Erweiterte Connect-Dienste bei Seat und Cupra zehn Jahre kostenfrei

aum – 12. August 2025

Käufer eines Seat oder Cupra mit werkseitigem Navigationssystem erhalten die erweiterten Connect-Dienste zehn Jahre kostenfrei (Cupra Tavascan erst bei Bestellungen ab der zweiten Oktoberwoche). Über die App My Seat bzw. My Cupra lassen sich zahlreiche Funktionen steuern und überwachen. Darüber hinaus stehen zusätzliche Onlinedienste und Informationen zur Verfügung, die über die Basisfunktionen von Seat Connect und Cupra Connect hinausgehen.

Bereits heute verfügen alle Modelle der beiden Marken mit Infotainmentsystem serienmäßig über die technischen Voraussetzungen zur Aktivierung von Connect. Der Basisdienst steht weiterhin für zehn Jahre kostenfrei zur Verfügung. Neu ist nun: Wer sich für ein Navigationssystem entscheidet, erhält automatisch und ohne Zusatzkosten auch die erweiterten Connect-Funktionen für denselben Zeitraum.

Bereits der Basisdienst bietet unter anderem Öffnen und Verriegeln des Fahrzeugs via Smartphone, einen Parkpositionsfinder, eine direkte Verbindung zur Service-Hotline und zur Notdienstzentrale sowie einen Inspektionsservice Zudem können Kunden über die App zu Hause aus einzelne Ziele an das Navi senden und mit dem Internetradio Radiosender und Podcasts ohne geografische Einschränkung hören. Weitere Inhalte der Connect-Services sind Verkehrsinformationen und Echtzeit-Updates zu den Straßenverhältnissen, Gefahrenmeldungen und entsprechende Anpassungen bei der Routenauswahl. Tankstellen und Ladestationen werden inklusive Preise und Öffnungszeiten angezeigt. (aum)


