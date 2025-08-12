Logo Auto-Medienportal
Batmobil-Replika wird versteigert

aum – 12. August 2025

Auf Catawiki, einem Online-Marktplatz für besondere Objekte, wird eine Replika des Batmobils aus der Fernsehserie der 60er-Jahre versteigert. Das Fahrzeug ist laut Anbieter eine originalgetreue Nachbildung und wurde von Darsteller Adam West persönlich bei öffentlichen Promotionveranstaltungen benutzt. Das Autos basiert auf einem Lincoln Continental von 1973. Der 7,5-Liter-V8-Motor leistet 208 PS (153) und ist mit einer Drei-Gang-Automatik gekoppelt.

Die in Europa gebaute Replika war unter anderem als Ausstellungsstück im London Motor Museum zu sehen. Heute befindet es sich in privatem Besitz in der Nähe von Florenz in Italien. Das Auto, dessen Wert auf 80.000 Euro geschätzt wird, ist fahrbereit und wurde erst kürzlich gewartet, zeigt aber Gebrauchsspuren. Der Innenraum mit den Ledersitzen ist laut Anbieter gut erhalten. Das Batmobil wird mit britischen Zulassungsunterlagen angeboten. Die Versteigerung endet am 24. August. (aum)

