Hyundai und GM bringen 2028 erste gemeinsame Fahrzeuge

Nach der Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung vor einem Jahr haben Hyundai und General Motors erste konkrete Gemeinschaftsprojekte benannt. Die beiden Unternehmen werden vier Fahrzeuge für den mittel- und südamerikanischen Markt entwickeln, darunter ein kompaktes SUV und zwei Pick-ups. Sie sollen 2028 auf den Markt kommen, ebenso wie ein elektrisches Nutzfahrzeug für Nordamerika.

Angestrebt wird ein Gesamtabsatz von mehr als 800.000 Fahrzeugen pro Jahr. Die Modelle teilen sich jeweils die von dem einen oder dem anderen Partner entwickelte Plattform, Außen- und Innendesign sollen markenspezifisch gestaltet werden. (aum)