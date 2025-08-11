Wechsel an der Vertriebsspitze von Mercedes-Benz Vans

Vittorio Braguglia wird ab 1. Oktober Vertrieb und Marketing von Mercedes-Benz Vans Deutschland leiten. Er folgt auf David Perdomo Hollatz, der den Vorsitz der Geschäftsleitung im Pkw-Vertrieb übernimmt.

Vittorio Braguglia begann seine Karriere im Konzern im Jahr 1997 bei Smart und war in verschiedenen Funktionen in der Schweiz und in Deutschland für das Aftersalesgeschäft verantwortlich. 2007 übernahm er die Leitung für das Mercedes-Benz-Vertriebsnetz in Italien. Dort wurde er später zum Marketing und Sales Managing Director sowie zum CEO die Mercedes-Benz Niederlassung in Rom ernannt. Zwischen 2014 und 2016 war Vittorio Braguglia als Director Aftersales und Retail Operations am Aufbau und der Entwicklung der Region Europa beteiligt. Anschließend verantwortete er ab 2016 den Bereich Own Retail Europe. Seit 2023 ist Braguglia Managing Director von Mercedes-Benz Vans Frankreich. (aum)



