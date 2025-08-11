Mazda geht unter die Camper

Mazda unterstützt erstmals die Camp-Life-Testtour, die die Motor-Presse Stuttgart veranstaltet: Ende August starten vier Teams auf eine Urlaubsreise durch Dänemark. Der deutsche Importeur stellt je einen CX-60 und einen CX-80 als Zugfahrzeug für den Wohnwagen.

Bei der Tour, die vom „Auto Camper Service International“ (ACSI) in Kooperation mit den Fachzeitschriften „Promobil“, „Caravaning“ und „Auto, Motor und Sport“ sowie der Tourismusorganisation „Visit Denmark“ organisiert wird, sind jeweils zwei Teams mit Wohnmobilen und zwei mit Caravans unterwegs. Der Mazda CX-60 und der CX-80, die beide auf der „Large Platform“ basieren, bieten eine Anhängelast von 2500 Kilogramm. Der Mazda CX-60 e-Skyactiv D 254 ist mit Allradantrieb und einem Caravan der Marke LMC unterwegs. Der stärkere von zwei angebotenen 3,3-Liter-Sechs-Zylinder-Diesel leistet 254 PS (187 kW). Mit der gleichen Motorisierung ist der CX-80 bestückt, der vor einen Dethleffs-Wohnwagen gespannt wird. Beide Mazda verfügen über einen speziellen Towing Mode. Wählt der Fahrer über die „Mazda Mi-Drive“-Taste diesem Modus, wird die Kraftverteilung des Allradantriebes für das Ziehen eines Anhängers optimiert. Zudem wird die Schaltstrategie des Automatik-Getriebes sowie die Gaspedalkennlinie des Motors angepasst und im Anhängerbetrieb nicht nutzbare Assistenzsysteme werden automatisch deaktiviert.



Die Anhänger-Zugvorrichtung aus dem Mazda Zubehörprogramm ist teilelektrisch und schwenkt auf Knopfdruck aus. Im Mazda CX-80 ist in das 360-Grad-Kamerasystem beider Modelle zusätzlich eine „Trailer Hitch View“-Funktion integriert, der eine Sicht von oben auf die Anhängerkupplung ermöglicht. Dies erleichtert das Ankuppeln eines Anhängers ohne die Hilfe einer weiteren Person. Zudem zeigt das Display Linien an, die von der Anhängerkupplung bis zur Mitte des Anhängers verlaufen. Dies erleichtert die Positionierung des Fahrzeugs im Verhältnis zum Anhänger. Nähert sich das Fahrzeug dem Anhänger bis auf einen Meter, kann der Nutzer manuell in die Ansicht auf den Bildschirm hineinzoomen.



Vom 23. August bis 2. September verbringen vier Test-Teams, die unter einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt wurden, einen auf ihre Freizeitgewohnheiten und Bedürfnisse zugeschnittenen Campingurlaub in Dänemark. Redakteure und ein Filmteam begleiten die Reise. (aum)



