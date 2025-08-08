Logo Auto-Medienportal
Chery ist Chinas größter Autoexporteur

aum – 8. August 2025

Chery hat im vergangenen Monat 669.300 Fahrzeuge exportiert und damit mehr als jeder andere Autohersteller in China. Das Unternehmen erreichte außerdem als erstes die Marke von fünf Millionen außerhalb des Landes abgesetzten Autos. Im Schnitt wird alle 27 Sekunden ein Modell des Konzerns exportiert.

Nach eigenen Angaben hat Chery mittlerweile über 17 Millionen Kunden und im vergangenen Jahr umgerechnet rund 51,3 Milliarden Euro umgesetzt. Nach dem europäischen Markteintritt im Februar 2024 in Spanien sind sieben weitere Länder hinzugekommen. Deutschland ist in Kürze ebenfalls an der Reihe. Hier werden zunächst der Omoda 5 und der Jaecoo 7 angeboten. (aum)

