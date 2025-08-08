Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Europas größtes Motorradfestival ruft

aum – 8. August 2025

Die European Bike Week lockt Jahr für Jahr mehrere Zehntausend Motorradfahrer ins österreichische Faak. Europas größtes Motorradfestival steht vom 2. bis 7. September wieder unter der Schirmherrschaft von Harley-Davidson, willkommen sind aber Biker aller Marken. Mittelpunkt der Veranstaltung ist die rund 40.000 Quadratmeter großen Harley Village, die unter anderem eine „Pan America Adventure“-Zone mit erfahrenen Offroadinstruktoren und Joan Pedrero sowie Motorräder für Testfahrten bietet. Wer keinen Führerschein hat, der kann dem Erlebnis Motorradfahren mit einer fest montierten Harley-Davidson auf die Spur kommen. Das H.O.G. Chapter Kärnten (Harley Owners Group) bietet von Mittwoch bis Freitag kostenlose geführte Touren über die Alpenstraßen Kärntens und Sloweniens an.

Auf dem Festivalgelände warten mehr als 100 Stände von Händlern, Caterern und Custombike-Buildern auf die Besucher sowie über 30 Livebands von Stiletto über The Strongbow bis zu Fahrenheit. Natürlich gehören auch wieder eine Custom-Bikeshow am Freitag mit Preisen in verschiedenen Kategorien und eine große Motorradparade am Samstag zum Programm. An beiden Tagen wird abends auch ein Feuerwerk am Faaker See geboten.

Der Eintritt zur European Bike Week ist frei und bei einer Verlosung am Samstag winkt als Hauptpreis eine Harley-Davidson Low Rider ST. (aum)

Weiterführende Links: Harley-Davidson Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
European Bike Week.

European Bike Week.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

European Bike Week.

European Bike Week.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

European Bike Week.

European Bike Week.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Auch 2024 finden wieder etliche Veranstaltungen von Harley-Davidson in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt.
Bei Harley-Davidson geht es Schlag auf Schlag
European Bike Week am Faaker See.
Harley-Davidson feiert in Faak gleich dreifach
100 Prozent elektrisch: Ford E-Transit und Livewire One bei der European Bike Week 2002.
Ford bringt den Bronco an den Faaker See
European Bike Week 2010.
Rund 100 000 Menschen feierten die „European Bike Week“
Andermatt Freedom Ride 2025.
„Andermatt Freedom Ride“ zieht Biker in die Berge

Audio

Autonews vom 08. August 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren