Europas größtes Motorradfestival ruft

Die European Bike Week lockt Jahr für Jahr mehrere Zehntausend Motorradfahrer ins österreichische Faak. Europas größtes Motorradfestival steht vom 2. bis 7. September wieder unter der Schirmherrschaft von Harley-Davidson, willkommen sind aber Biker aller Marken. Mittelpunkt der Veranstaltung ist die rund 40.000 Quadratmeter großen Harley Village, die unter anderem eine „Pan America Adventure“-Zone mit erfahrenen Offroadinstruktoren und Joan Pedrero sowie Motorräder für Testfahrten bietet. Wer keinen Führerschein hat, der kann dem Erlebnis Motorradfahren mit einer fest montierten Harley-Davidson auf die Spur kommen. Das H.O.G. Chapter Kärnten (Harley Owners Group) bietet von Mittwoch bis Freitag kostenlose geführte Touren über die Alpenstraßen Kärntens und Sloweniens an.

Auf dem Festivalgelände warten mehr als 100 Stände von Händlern, Caterern und Custombike-Buildern auf die Besucher sowie über 30 Livebands von Stiletto über The Strongbow bis zu Fahrenheit. Natürlich gehören auch wieder eine Custom-Bikeshow am Freitag mit Preisen in verschiedenen Kategorien und eine große Motorradparade am Samstag zum Programm. An beiden Tagen wird abends auch ein Feuerwerk am Faaker See geboten.



Der Eintritt zur European Bike Week ist frei und bei einer Verlosung am Samstag winkt als Hauptpreis eine Harley-Davidson Low Rider ST. (aum)



