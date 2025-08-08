Vorschau: Erfolgreiches Kompakt-SUV, seltener Pick-up und schicker Käfer

Für Kia ist der Sportage eine einzige Erfolgsgeschichte. Auch die fünfte Generation des Kompakt-SUV, seit 2022 in Europa auf dem Markt, fand allein in Deutschland schon mehr als 52.000 Käufer. Nun rollt zur Lebensmitte eine überarbeitete Version zum Händler. Frank Wald hat vorab schon mal eine Runde gedreht. Nur ans Lenkrad setzen durfte er sich hingegen beim elektrischen Pendant EV 5, mit dem die Koreaner ihre Elektropalette weiter ausbauen.

Eine eher unbekannte Größe unter den Elektroautos ist der Nissan Ariya. Er steht etwas im Schatten des Elektropioniers Leaf, hat aber seine ganz eigenen Stärken, wie sich im Praxistest zeigt. Schon lange keine Randerscheinung mehr sind Pick-ups. Ein besonders robuster, aber ebenfalls eher seltener Artgenosse der Gattung wird in Thailand produziert und geht bei uns unter dem Label der japanischen Nutzfahrzeugmarke Isuzu an den Start. Der D-Max hat fast eine Tonne Nutzlast und darf bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Für das Spitzenmodell V-Cross werden rund 58.500 Euro fällig. Michael Kirchberger ist mit dem fünfsitzigen Double Cab unterwegs gewesen.



70 Jahre ist es her, da eroberte ein kleines Sportcoupé trotz schwacher Leistung die Herzen von Autoliebhabern. Das lag nicht zuletzt an der schönen Karosserie des Karmann Ghia, einem VW Käfer mit italienischem Chic aus Osnabrück. Premiere hatte er auf der IAA 1955.



Zudem sprechen wir mit Vereinspräsident Jörg-Michael Satz über die Moving International Road Safety Association, der die Interessen von Fahrschulen vertritt und sich für Kosten senkende Maßnahmen beim Führerescheinerwerb ausspricht sowie mehr Verkehrsscherheit stark macht.



Wie gewohnt versorgen wir Sie darüber hinaus tagesaktuell mit weiteren Meldungen aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik. (aum)

