Der erste Lkw der Welt soll bald wieder fahren

aum – 7. August 2025

Er steht in der Lobby des Daimler Truck Campus, der Zentrale des Lkw- und Bus-Herstellers in Leinfelden-Echterdingen: Der Nachbau des ersten Lastwagens der Welt von 1896. Vor dem 130. Geburtstag des Originals soll er im Rahmen der Zusatzqualifikation Old- und Youngtimer der Kfz-Innung der Region Stuttgart von speziell ausgebildeten Auszubildenden in Nürtingen wieder fahrtauglich gemacht werden. Ende August wird das Fahrzeug an seinen Stammplatz zurückkehren – und bei den Spitzkraut-Classics im Herbst auch in Bewegung zu sehen sein.

Der Nachbau des Motor-Lastwagens entstand vor 35 Jahren in Handarbeit. Der erste „Daimler Truck“ erinnert optisch – bis auf das Lenkrad und die fehlende Deichsel –
noch an eine Kutsche. Der Zwei-Zylinder-Motor lieferte aus 1,06 Litern Hubraum vier PS. Er konnte anderthalb Tonnen tragen. (aum)

Nachbau des ersten Lkw der Welt von Daimler.

Nachbau des ersten Lkw der Welt von Daimler.

Photo: Daimler Truck via Autoren-Union Mobilität

Der Nachbau des ersten Lkw der Welt von Daimler soll fahrtüchtig gemacht werden.

Der Nachbau des ersten Lkw der Welt von Daimler soll fahrtüchtig gemacht werden.

Photo: Daimler Truck via Autoren-Union Mobilität

Der erste Lkw der Welt: Benzin Motor-Lastwagen von Daimler aus dem Jahr 1896.

Der erste Lkw der Welt: Benzin Motor-Lastwagen von Daimler aus dem Jahr 1896.

Photo: Daimler Truck via Autoren-Union Mobilität

Der erste Lkw der Welt: Benzin Motor-Lastwagen von Daimler aus dem Jahr 1896.

Der erste Lkw der Welt: Benzin Motor-Lastwagen von Daimler aus dem Jahr 1896.

Photo: Daimler Truck via Autoren-Union Mobilität

Der erste Lkw der Welt: Benzin Motor-Lastwagen von Daimler aus dem Jahr 1896.

Der erste Lkw der Welt: Benzin Motor-Lastwagen von Daimler aus dem Jahr 1896.

Photo: Daimler Truck via Autoren-Union Mobilität

