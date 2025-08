Eon errichtet zwölf Schnellladepunkte in Papenburg

Eon hat im niedersächsischen Papenburg im Rahmen des Deutschlandnetzes des Bundesverkehsminsteriums sechs Schnellladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten in Betrieb genommen. Dort können zwölf Fahrzeuge mit mindestens 200 kW und bis zu 400 kW Ladeleistung Strom beziehen.

Der Standort befindet sich auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses Möbel Albers am Deverweg 18, nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Er liegt verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zur B 70, einer wichtigen Nord-Süd-Verbindung im Emsland. In fußläufiger Umgebung befinden sich zur Überbrückung der Ladezeit neben dem Möbelhaus mit öffentlich zugänglichen Sanitäranlagen auch zahlreiche Einrichtungen des täglichen Bedarfs, darunter Supermärkte, Drogerien und gastronomische Angebote. Eine integrierte digitale Anzeige im Dach informiert über freie Ladeplätze sowie über den aktuellen Kilowattstundenpreis beim Ad-hoc-Laden. Für Nutzfahrzeuge – etwa E-Transporter oder E-Pkw mit Anhänger – steht ein überlanger Ladeplatz (drei mal sieben Meter) zur Verfügung. Für zusätzlichen Komfort sind einige Ladeplätze als Durchfahrtslösung gestaltet, so dass kein Rangieren notwendig ist.



Wie an allen Standorten von E.ON Drive Infrastructure laden E-Mobilisten in Papenburg 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Zur Unterstützung eines nachhaltigen Betriebs, verfügt jedes der drei Dächer über eine eigene Photovoltaikanlage mit neun kWp Nennleistung. Die erzeugte Energie wird direkt für den Ladebetrieb vor Ort genutzt.



Eon und Albers planen weitere Schnellladestandorte an den Filialen des Möbelhändlers in Meppen, Stralsund und Greifswald. (aum)