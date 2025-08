Diesel: Leichter Preisrückgang geht dem ADAC nicht weit genug

Schon seit einigen Wochen moniert der ADAC ein zu hohes Preisniveau bei Diesel. Daran ändert auch der gegenüber der Vorwoche leichte Rückgang um einen Cent auf durchschnittlich 1,605 Euro je Liter nichts. Unverändert liegt der Benzinpreis bei 1,668 Euro je Liter Super E10. Gleichwohl ist der Ölpreis in den vergangenen sieben Tagen deutlich gesunken. Das hätte aus Sicht des ADAC auch zu einem günstigeren Benzinpreis führen müssen. Der Abstand zwischen beiden Kraftstoffsorten spiegele aber so oder so nach wie vor nicht die unterschiedliche Besteuerung von rund 20 Cent wider, betont der Kraftfahrerclub. (aum)