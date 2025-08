Der Range Rover Sport SV trägt Carbon

Mittlerweile vergeht kaum ein Monat, in dem Range Rover nicht eine weitere besondere Modellausführung ankündigt. So wird ab Ende des Jahres auf Bestellung der Range Rover Sport SV Carbon erhältlich sein. Das neue Performance‑Flaggschiff der Submarke von Land Rover zeichnet sich außen wie innen durch zahlreiche Leichtbauteile aus kohlefaserverstärktem Kunststoff aus. Erstmals vorgestellt wird der Carbon in der kommenden Woche auf der Monterey Car Week in den USA.

Das serienmäßige Karbon-Paket schließt unter anderem die Auspuffanlage, die Motorabdeckung und etliche Karosserielemente wie zum Beispiel die Kühlergrilleinfassung sowie Interieurdetails ein. Auf Wunsch stehen unter anderem ultraleichte 23‑Zoll‑Felgen aus Karbon und Karbon‑Keramik‑Bremsen mit Bremssätteln in Blau, Gelb, Carbon Bronze oder Schwarz zur Verfügung. Im Interieur haben die Kunden die Wahl zwischen vier Designthemen. (aum)