Eon hält den E-Cannonball in Schwung

Eon ist Hauptsponsor des E-Cannonball (4./5.10.) in Düsseldorf. Gemeldet sind zu Deutschlands größter Rallye für Elektrofahrzeuge über 100 Teams. Jens Michael Peters, bei Geschäftsführer für Energielösungen und Elektromobilität bei Eon, wird selbst als Fahrer dabei sein.

Bei der seit 2018 jährlich stattfindenden Veranstaltung sind ausschließlich batterieelektrisch angetriebene Autos und Motorräder zugelassen. Die Teilnehmer legen in Nordrhein-Westfalen über zwei Tage rund 500 Kilometern mit mehreren Kontrollpunkten zurück. Gewertet wird beim E-Cannonball nach einem Punktesystem, das verschiedene Aspekte der Fahrt berücksichtigt – etwa die Einhaltung des vorgegebenen Ladezustands der Batterie an Start und Ziel, das korrekte Anfahren der Durchfahrtskontrollen sowie den Energieverbrauch in Kilowattstunden auf der Strecke. Dazu gibt es mehrere Prüfungen entlang der Strecke.



Eon begleitet die Rallye als Hauptsponsor auch mit einem breiten Informations- und Erlebnisangebot rund um E-Autos und Ladeinfrastruktur. (aum)