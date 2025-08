Stauprognose: Dichter Reiseverkehr

Wer am kommenden Wochenende (8.-10.8.) mit dem Auto unterwegs ist, braucht Geduldstarke Nerven. Die Kombination aus Rückreiseverkehr und zweiter Urlauberwelle aus dem Süden sorgt für volle Autobahnen. Engstellen, Spurverengungen oder einspurige Abschnitte an rund 1250 Autobahnbaustellen sorgen zusätzlich für Behinderungen.

Mit ehöhtem Staurisiko rechnet der ADAC vor allem auf folgenden Abschnitten:

- A 1 Köln – Dortmund, Bremen – Hamburg

- A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

- A 4 Kirchheimer Dreieck – Dresden

´- A 5 Frankfurt – Basel

- A 6 Mannheim – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Flensburg und Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – München – Salzburg

- A 9 Berlin – München

- A 10 Berliner Ring

- A 11, A 19, A 24 (Zubringer zur Ostsee)

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München



Auch jenseits der deutschen Grenzen herrscht dichter Verkehr, insbesondere auf folgenden Routen:

- Brenner-, Fernpass-, Tauernautobahn, Pyhrn- und Gotthard-Route

- Küstenautobahnen in Italien, Kroatien und Südfrankreich

- A12 Inntalautobahn und Fernpass (Tirol) mit Wochenend-Abfahrtssperren

- Pfändertunnel (A14) mit punktuellen Nachtsperrungen, am Wochenende frei

- D8 (CZ): Tunnelbaustellen bei Usti nad Labem (Richtung Prag)



Stichprobenartige Einreisekontrollen an allen deutschen Grenzen können ebenfalls zu Verzögerungen führen. Auch Ausreisekontrollen, beispielsweise nach Polen, Frankreich oder Dänemark, sind möglich. (aum)