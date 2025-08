Subaru bis zu 2500 Euro günstiger

Wer sich bis zum 30. September für einen Neu- oder Vorführwagen von Subaru entscheidet, der erhält mit der so genannten Action-Prämie bis zu 2500 Euro Rabatt. Sie kann auch mit dem Aktionsangebot zur Service-Flatrate kombiniert werden. Den höchsten Preisnachlass gibt es bei teilnehmenden Händlern für die Kompaktmodelle Impreza und Crosstrek, 2000 Euro sind es beim Outback und 1000 Euro beim Forester. Die Zulassung des Fahrzeugs muss dann bis spätestens Ende des Jahres erfolgen.

Subaru hat gerade erst im „Consumers Report“ in den USA bei der Bewertung der Zuverlässigkeit am besten abgeschnitten. In der Studie von J.D. Power zur Servicezufriedenheit landete die Allradmarke ebenfalls auf dem ersten Platz. (aum)