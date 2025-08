Die erste Rundenzeit muss möglichst exakt wiederholt werden

Die AvD-Histo-Tour führt von Mittwoch bis Freitag über 50 Teams durch Deutschland, Belgien und die Niederlande sowie auf vier legendäre Rennstrecken . Begleitet wird die seit 2014 ausgerichtete Oldtimerveranstaltung des Automobilclubs von Deutschland von Ex-Formel-1-Fahrer und Motorsport-Experte Christian Danner, der auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings das AvD Charity Car präsentieren wird. Die gemeinsame Initiative von AvD und der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ stellt einen speziell gestalteten Aston Martin Vantage GT3 als Aushängeschild in den Mittelpunkt der Aktion. Das Design stammt vom Social-Media-Star J. P. Performance. Weitere Partner der Charity-Aktion sind das Nationale Automuseum „The Loh Collection“ und Walkenhorst Motorsport. Die Spenden aus der Benefizaktion gehen sämtlich an hilfsbedürftige Kinder.

Der niederländische TV-Moderator und Rennfahrer Martin Utberg ist ebenfalls unter der stattlichen Anzahl von Teilnehmern und wird einen Porsche 911 Carrera aus dem Jahr 1985 fahren. 52 Teams starten auf dem berühmtesten deutschen Rundkurs, der Nordschleife des Nürburgrings.

Als Aufgabe ist vorgegeben, die in der ersten Runde gefahrene Zeit anschließend möglichst exakt zu wiederholen. Diese Prüfung steht den Teilnehmern auch auf den anderen zu fahrenden Rennstrecken bevor. Von der „Grünen Hölle“ führt die Routenführung durch die landschaftlich reizvolle Eifel. Dort finden weitere Wertungsprüfungen statt, bei denen die Teams ihre Streckenkenntnisse ebenso beweisen können, wie eine ruhige und gleichmäßige Fahrweise. Die erste Etappe endet dann wieder am Nürburgring im Dorint-Hotel.



Am zweiten Tag starten die Fahrzeuge aus der Boxengasse der Grand-Prix-Strecke, gemessen wird auch hier die Abweichung der gefahrenen Runden zur Setzzeit in der ersten Runde. Anschließend geht es weiter über Wissmannsdorf zur Mittagspause und zum Circuit de Spa-Francorchamps. Nach der Fahrt über die „Ardennen-Achterbahn“ wird am Abend Maastricht in der Niederlande angesteuert, wo dann am Folgetag die AvD-Histo-Tour auch enden wird.



Tag drei führt die Rallye-Teilnehmer aber zuerst zum ehemaligen Formel-1-Kurs nach Zolder, wo die nächsten Prüfungen anstehen. Im Anschluss daran wird eine Special Stage im Fahrsicherheitszentrum Pro Move erfolgreich zu absolvieren sein. Von dort führen die Organisatoren den Rallye-Tross nach einer Pause im belgischen Bütgenbach zu der vom Royal Automobile Club Belgium (RACB) betriebenen, Driving Academy in Malmedy. Nach der Rückkehr findet im Hotel in Maastricht die Abendveranstaltung mit der Ehrung der Sieger in den verschiedenen Klassen statt. (aum)