Renault übernimmt indisches Werk ganz

Indien ist einer der stärksten Wachstumsmärkte für Pkw und Teil der Internationalisierungsstrategie von Renault. Der französische Konzern hat das gemeinsam mit Nissan betriebene Werk in Chennai jetzt vollständig übernommen. Der japanische Partner hielt zuletzt 51 Prozent an der Renault Nissan Automotive India Private (RNAIPL). Erst im April hatte Renault angekündigt, in dem Land größte Designzentrum außerhalb Frankreichs zu eröffnen. Der Konzern betreibt gemeinsam mit Nissan bereits ein Entwicklungszentrum in Indien, das die Modelle auf die Wünsche und Bedürfnisse des lokalen, aber auch internationalen Marktes anpasst. Als erstes von vier neuen Modellen wurde der Mini-Van Renault Triber vorgestellt. (aum)