Vorschau: Ein Anachronismus, ein Dreirad-SUV und ein alter Name

Noch herrscht Haupturlaubszeit, so dass sich erst in der übernächsten Woche der Terminkalender wieder etwas füllt. Die Zeit überbrücken wir unter anderem mit einem Auto, das wie aus der Zeit gefallen zu sein scheint – dem Mazda MX-5: Der Roadster ist in der Welt der elektrischen SUV ein Anachronismus, vermittelt aber Fahrspaß pur.

Apropos SUV. Einen ungewöhnlichen Vorstoß in diese Richtung unternimmt nun auch Can-Am in seiner Dreiradreihe. Etwas grobstolliger bereift, ein wenig höher gelegt und voll verschalt sowie mit Alukoffern bestückt mutiert der Spyder zum mächtigen Canyon. Der bekannte Frischluft-Fahrspaß bleibt dabei nicht auf der Strecke.



Einst hieß er Ssangyong mit Vornamen und war erst ein nicht gerader hübscher Crossover, dann ein nur wenig gefälligerer Pick-up mit dem Zusatz Sport. Inzwischen ist der Acyton ein gewöhnlich gezeichnetes SUV und kommt von der Marke KGM. Michael Kirchberger hat den Praxistest gemacht.



Mein Auto als Eigentum war gestern: Leasing und Autoabos gewinnen an Bedeutung. Die flexible Nutzungsform stellt Hersteller und Händler aber auch vor neue Aufgaben.



Wie gewohnt gibt es darüber hinaus tagesaktuelle Nachrichten aus der Automobil- und Motorradwelt sowie über die jüngsten Entwicklungen in der Verkehrspolitik. (aum)