Benzin billiger, Diesel teuer

Die Kraftstoffpreise haben sich im Juli unterschiedlich entwickelt. Für einen Liter Super E10 mussten Autofahrer nach Marktbeobachtung durch den ADAC 1,674 Euro zahlen, das ist das niedrigste Monatsmittel dieses Jahres. Im Vergleich zum Vormonat war Super E10 damit einen Cent günstiger. Der Preis für Diesel lag dagegen im Schnitt bei 1,617 Euro je Liter und damit um 3,2 Cent höher als noch im Juni.

Teuerster Tag zum Dieseltanken war der 20. Juli, ein Liter kostete damals im Mittel 1,628 Euro. Der günstigste Tag war der 2. Juli mit einem Durchschnittspreis von 1,600 Euro. Bei Super E10 sah es genau andersherum aus. Der teuerste Tanktag lag eher am Monatsanfang, am 8. Juli kostet ein Liter im Durchschnitt 1,687 Euro. Zum Monatsende, nämlich am 24. Juli, lag der Preis pro Liter bei 1,664 Euro.



Mit dem erneuten Anstieg des Dieselpreises schmilzt der Abstand zwischen beiden Sorten auf nur noch 5,7 Cent je Liter. Gerade für die Sommermonate, in denen unter anderem die geringe Heizölnachfrage auch den Dieselpreis normalerweise eher moderat ausfallen lässt, ist dieser geringe Preisabstand nach Ansicht des ADAC sehr ungewöhnlich und nicht gerechtfertigt. So war beispielsweise im Mai Diesel noch zwölf Cent je Liter günstiger als Super E10. Insbesondere im vergangenen Monat hat sich der Abstand aber immer weiter verringert. Aufgrund der unterschiedlichen Besteuerung und Abgaben, die auf Diesel entfallen, müsste die Differenz rechnerisch eher im Bereich von 20 Cent je Liter liegen. (aum)