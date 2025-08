Opel Grandland: Antriebstechnik à la carte

Früher war die automobile Welt nicht unbedingt besser, aber in Sachen Antriebstechnik mit Sicherheit deutlich überschaubarer. Der Kunde im Autohaus stand vor einer einfachen Wahl: Benziner oder Diesel? Das war‘s. Später ergänzte noch die Hybridtechnik die Palette, doch für die meisten Zeitgenossen war dies schlicht zu exotisch. Das hat sich inzwischen gründlich geändert. Der Opel Grandland, in der neuen Generation vor einem Jahr vom Werk Eisenach aus auf den Markt gebracht, gehört in seinem Segment zu den Modellen mit der umfangreichsten Antriebspalette. Das Angebot reicht die Palette vom Mildhybrid bis zur vollelektrischen Varianten mit einer Reichweite von bis zu 694 Kilometern – nur einen Diesel sucht der Kunde inzwischen vergeblich.

Jüngster Zugang in der Baureihe ist die Allradversion Electric AWD. Der E-Motor leistet 239 kW (325 PS) und beschleunigt den Opel in 6,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Der Mensch hinter dem Lenkrad kann dabei aus den vier Fahreinstellungen 4WD, Sport, Normal und Eco wählen, wobei im Interesse der Reichweite – Opel verspricht 483 Kilometer – Normal empfehlenswert ist. Für den kleinen Überholsprint zwischendurch hilft Sport allerdings deutlich. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 170 km/h. Die erreicht auch der Grandland mit Frontantrieb. Wie beim Allradler ist der besonders flach ausfallende Energiespender im Wagenboden angeordnet und versorgt einen 157 kW (213 PS) starken Motor mit Energie.



Einmal in Fahrt zeigt der Grandland, das erste Opel-Modell, das die STLA-Medium-Plattform des Stellantis-Konzerns nutzt, bei allen Antriebsoptionen seine angenehmen Fahreigenschaften. Dazu tragen auch das Sitzmobiliar bei, das von der Aktionsgemeinschaft Gesunder Rücken zertifiziert wurde, die von der Variante GS an serienmäßig und auch mit einer Massagefunktion lieferbar sind. Der 4,65 Meter lange Crossover rollt leise und unaufgeregt über den Asphalt und zeigt bei Bedarf seine Sprinteigenschaften. Zwischen 0 und 100 km/h vergehen neun Sekunden. Dank der etwas erratischen Navigation, die bei der ersten Kennenlernrunde einen rustikalen Feldweg einschob, konnte das Fahrwerk seine Komforteigenschaften zeigen und verschonte den Piloten von den naturbelassenen Unebenheiten. Die Informationszentrale ist übersichtlich angeordnet, und bei der Bedienung ist kein langes Studium notwendig.



Das Design spiegelt die neue, in Rüsselsheim entwickelte Formensprache wider. Der Blitz in der Front ist nun wie auch am Heck beleuchtet. Um die Nachhaltigkeit zu zeigen, verzichteten die Designer auf Chromelemente und spendierten dem Innenraum Stoffe aus recycelten Petflaschen. Das Smartphone lässt sich kabellos laden, und die zahlreichen Ablagen erreichen insgesamt 36 Liter – viel Spaß beim Suchen.



Die oft beschworene Reichweitenangst fährt beim elektrischen Grandland nicht mit, denn mit 521 Kilometern und demnächst in der Long-Range-Variante (170 kW/231 PS) mit 694 Kilometern steht ausreichend Energie zur Verfügung. An der Schnellladesäule steht der elektrische Grandland weniger als 30 Minuten, bis der Akku wieder zu 80 Prozent geladen ist.



Vollkommen von Problemen mit Reichweite oder Ladestationen befreit ist der Grandland mit 48-Volt-Technik, also einem so genannten milden Hybridantrieb und einer Sechs-Gang-Automatik, bei dem der Elektroantrieb (15,6 kW/21 PS) vor allem in der Stadt die Hauptrolle übernimmt. Im Gegensatz zu den vollelektrischen Varianten erreichen die beiden verfübaren Varianten (107 kW/145 PS oder 100 kW/136 PS) eine Höchstgeschwindigkeit von 202 km/h. Als Verbrenner kommt ein 1,2-Liter-Turbomotor wie im kleineren Frontera zum Einsatz. Stärkste Hybridvariante ist der Grandland Plug-in-Hybrid mit wahlweise 150 PS (110 kW) oder 195 PS (143 kW), der eine elektrische Reichweite von 86 Kilometern ermöglicht. Die Kombination ermöglicht und eine kombinierte Reichweite von insgesamt 900 Kilometern.



Die Preisliste für den Opel Grandland beginnt bei 36.990 Euro für den Mildhybrid. Die Plug-in-Hybrid-Version beginnt bei 40.150 Euro, und die vollelektrische Abteilung ist zu Preisen ab 46.750 Euro zu haben. (aum)