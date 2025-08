Der AvD nimmt Reifentests wieder auf

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) wird nach jahrzehntelanger Pause in Zukunft wieder eigene Reifentests durchführen. In Kooperation mit dem spezialisierten Dienstleister Tempotire wurden bereits erste Ganzjahresreifen unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sollen in Kürze veröffentlicht werden. Dabei soll ein einfaches Rankingsystem dem Verbraucher helfen, das mittels einer Skala von ein bis fünf Sternen die Reifen auf den ersten Blick vergleichbar macht. Dabei erhalten besonders empfehlenswerte Produkte das neue AvD-Gütesiegel. (aum)