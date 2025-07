Von BMW zu Genesis

Peter Kronschnabl wird neuer Managing Director von Genesis Motor Europe. Er tritt die Nachfolge von Xavier Martinet an, der neben seiner Funktion als europäischer Hyundai-Chef interimsweise die Geschäfte führte.

Peter Kronschnabl Kronschnabl verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Automobilindustrie. Er war in verschiedenen leitenden Positionen in den Bereichen regionales Management, Marketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei BMW tätig, zuletzt als Vice President of Market Development and Special Sales. In dieser Funktion verantwortete er die Schwellenmärkte des Münchener Autokonzerns. (aum)