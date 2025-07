Tata will Iveco kaufen

Erst kürzlich hatte sich Iveco von seiner Feuerwehrsparte Magirus getrennt, jetzt will Tata das Lkw-Geschäft der Italiener übernehmen. Der indische Fahrzeughersteller will dafür rund 3,8 Milliarden Euro. Der Verwaltungsrat von Iveco hat dem Deal bereits zugestimmt. Abgewickelt werden soll der Kauf über eine niederländische Beteiligungsgesellschaft von Tata, die ein Barangebot von 14,10 Euro je Aktie abgegeben hat. Das Rüstungsgeschäft von Iveco soll separat verkauft werden.

Tata spielt bislang auf dem europäischen Nutzfahrzeugmarkt meine Rolle, ist aber Besitzer von Jaguar Land Rover. Vor gut 20 Jahren hatte das Unternehmen mit dem Nano, einem so genannten „5000-Euro-Auto“-Schlagzeilen, gemacht. Aber selbst in Indien floppte das dort noch weit billigere Modell, so dass Tata die Produktion nach einigen Jahren 2018 wieder einstellte. Nach Europa kam der Wagen nie. (aum)