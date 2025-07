Es kommt Bewegung in den Reisemobilmarkt. Nachdem die Preise über viele Jahre nur eine Richtung der Entwicklung kannten, nämlich die nach oben, zeigt Forster, dass es auch Luft nach unten gibt: Die zu Eura Mobil und der französischen Trigano-Gruppe gehörende Einsteigermarke senkt die Preise bei Camping-Kastenwagen und bietet auch gut ausgestattete und geräumige integrierte Reisemobile zu vergleichsweise günstigen Konditionen an. Die ausgebauten Citroën Jumper gibt es in der neuen Saison mit mehr funktionalen Ideen, neuem Design ab rund 43.000 Euro, das sind etwa 4000 Euro weniger als bisher. Erstmals realisiert Forster auf bei sechs Meter Karosserielänge längs eingebaute Einzelbetten im Heck.

Die beiden 7,45 Meter langen integrierten Modelle sind in zwei Grundrissen verfügbar und nutzen den Fiat Ducato als Basis. Hier stehen zusätzlich zum Hubbett über den drehbaren Sitzen für Fahrer und Beifahrer entweder ein Queensbett oder Einzelbetten im Heck zu Wahl. Die Preise der luxuriösen Liner liegen bei 79.900 Euro. (aum)