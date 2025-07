Defender auf Sylt erleben

Erneut lädt Defender auch in diesem Sommer wieder dazu ein, die Marke bei einem bunten Programm auf Sylt kennenzulernen. Die „Destination Defender Sylt“ findet vom 15. bis 31. August statt. Besucher können die aktuellem Modelle bei exklusiven Probefahrten hautnah erleben. Ausgangspunkt ist die „Defender Lounge“ am Brandenburger Strand von Westerland. Zudem bietet das Programm Kite-Surf- und Wingfoil-Workshops am Sylter Ellenbogen mit Profi-Trainer Frank Debus sowie Wattwandern. Ab 26. August findet außerdem der von Defender gesponserte Kite-Surf-Weltcup auf der Insel statt.

Anmeldungen für Aktivitäten der Defender Experience sind ab sofort möglich (www.destination-defender-sylt.de). Wer sich speziell für den 635 PS (467 kW) starken Defender Octa interessiert, kann sich bei seinem Händler für eine exklusive Produktpräsentation anmelden oder die Octa Lounge in der Michael-Meyer-Boutique in Kampen auf Sylt besuchen. (aum)