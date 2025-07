Der dritte Leapmotor kann bald bestellt werden

Mit dem elektrischen Kompakt-SUV B10 ist ab 1. September das dritte Modell von Leapmotor bestellbar. Die Preisliste beginnt bei 29.900 Euro.

Der Leapmotor B10 wird von einem 160 kW (218 PS) starken Elektromotor angetrieben, der den Wagen in acht Sekunden von 0 auf Tempo 100 beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 170 km/h reglementiert. Zu Wahl stehen zwei unterschiedlich große Batterien für rund 360 bzw. 430 Kilometer Reichweite. Laden kann der B10 mit bis zu 168 Kilowatt.



Leapmotor, ein Joint Venture, an dem Stellantis zu 51 Prozent beteiligt ist, verspricht für den 4,52 Meter langen und 1,66 Meter hohen B10 eine besonders gute Raumausnutzung und 22 Ablagefächer. Zentrales Bedienelement ist ein 14,6 Zoll großer Touchscreen. Das Fahrzeug verfügt über 17 Fahrassistenzfunktionen und bereits in der Basisausstattung über ein 1,8 Quadratmeter großes Panorama-Glasdach mit elektrischem Sonnenschutz, 360-Grad-Kamera und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. (aum)