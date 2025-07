Drei Tage lang stand Dresden im Zeichen von Harley-Davidson

Mit tausenden Besuchern und der Parade von rund 800 Motorrädern sind die Harley Days Dresden zu Ende gegangen. Die dreitätige Veranstaltung fand auf der Freifläche „Rinne“ neben dem Messegelände statt, in deren unmittelbarer Nähe auch campiert werden konnte. An einem der zahlreichen Stände der großen Zeltstadt konnten Fahrwerke gleich vor Ort eingestellt und aufgepeppt werden, während in der Expo die neuesten Modelle aus Milwaukee begutachtet werden konnten. Rund 200 Besucher nahmen außerdem das Angebot zur einer Probefahrt wahr.

Die Harleys Owners Group (H.O.G.) stellte sich vor und widmete mit dem einem Projekt krebskranken Kindern. Geboten wurde außerdem Live-Musik auf der großen Bühne, Armwrestling und eine Motorrad-Stuntshow. Auf den vom regionalen H.O.G. Chapter geführten Ausfahrten lernten ortsfremde Motorradfahrer die Umgebung mit kurvenreichen Straßen und malerischen Landschaften sowie dem kennen. Den Pokal für das „Best of HDD 2025“-Bike des Custom-Wettbewerbs ging an einen Teilnehmer aus Angermünde und seine Low Rider S. (aum)