Defender und EOFT vergeben „Adenturer Award“

Mit dem „21st Century Adventurer Award“ würdigen Defender und die European Outdoor Film Tour (EOFT) moderne Abenteurer, die sich durch außergewöhnliche Leistungen und inspirierende Ideen auszeichnen. In diesem Jahr geht an Robert Marc Lehmann. Der Meeresbiologe, Fotograf, Filmemacher und Aktivist setzt sich für den Schutz der Ozeane und seiner Bewohner ein. Lehmann spendet den mit 20.000 Euro dotierten Award an den Verein Mission Erde.

Zur Würdigung heißt es: Robert Marc Lehmann dokumentiere weltweit die Schönheit und Bedrohung unserer Ökosysteme und kämpft unermüdlich gegen Umweltverbrechen und Artensterben. Sein Wirken reiche dabei weit über Natur- und Tierschutz hinaus. Er inspiriere andere Menschen mit seinem Mut, Missstände sichtbar zu machen, und mit seinem Einsatz, der Natur und all ihren Lebewesen eine Stimme zu geben.



Die Preisverleihung fand gestern in München statt. (aum)