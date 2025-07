Stauprognose: Alle Bundesländer haben Ferien

Das kommende Wochenende (1.–3.8.) dürfte zu den staureichsten des Sommers zählen. Kraftfahrer müssen sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen, sowohl auf dem Weg in den Urlaub als auch bei der Rückreise. Mit Baden-Württemberg und Bayern starten nun auch die letzten beiden Bundesländer in die Ferien. Gleichzeitig nimmt der Rückreiseverkehr deutlich zu, denn in zwei Wochen enden die Ferien in den ersten Bundesländern wieder. Dazu kommen rund 1200 Autobahnbaustellen. Wer kann, dem rät der ADAC, auf einen Reisetag unter der Woche auszuweichen, idealerweise zwischen Dienstag und Donnerstag.

Mit Verkehrsbehinderungen muss nach Einschätzung des Automobilclubs auf folgenden Strecken (jeweils in beiden Richtungen) gerechnet werden:

- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

- A 1 Köln – Dortmund sowie Bremen – Hamburg

- A 3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

- A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

- A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Flensburg sowie Würzburg – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – München – Salzburg

- A 9 Berlin – Nürnberg – München

- A 10 Berliner Ring

- A 11 Berlin – Dreieck Uckermark

- A 19 Dreieck Wittstock – Rostock

- A 24 Hamburg – Berlin

- A 61 Mönchengladbach – Ludwigshafen

- A 81 Stuttgart – Singen

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 96 München – Lindau

- A 99 Umfahrung München



Auch auf den europäischen Ferienrouten ist Geduld gefragt, sowohl bei der An- als auch bei der Rückreise. Besonders staugefährdet sind die Transitrouten in und durch Österreich, die Schweiz, Italien und Frankreich. Zu den Problemstrecken zählen im Reisesommer unter anderem Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Pyhrn-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu den italienischen, kroatischen und französischen Küsten.

Auch bei Reisen nach Nordeuropa muss mit Verzögerungen gerechnet werden, ebenso auf den Hauptachsen aus und in Richtung Polen, Tschechien und die Niederlande.



An zahlreichen Grenzübergängen finden weiterhin stichprobenartige Kontrollen statt. Die Schwerpunkte deutscher Kontrollen liegen an den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich und der Schweiz. Wartezeiten von 30 bis 60 Minuten sind keine Seltenheit. Auch Polen kontrolliert bei der Einreise. Mit Staus ist etwa an den Grenzübergängen A 4 Ludwigsdorf (Görlitz), A 11 Pomellen (Stettin), A 12 Frankfurt (Oder) und A 15 Forst zu rechnen.

Reisende, die nach Griechenland oder in die Türkei fahren, müssen ebenfalls mit längeren Aufenthalten an den Grenzen rechnen, die teilweise mehrere Stunden dauern können. (aum)