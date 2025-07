13 Rennen an zwei Tagen

Vielfältigen Motorsport verspricht das „ADAC Racing Weekend“ am kommenden Wochenende (2./3.8.) in der Motorsport-Arena Oschersleben. Auf dem Programm stehen 13 Rennen vom „Porsche Sports Cup“ über historische Formel- und Tourenwagen bis hin zum „ADAC Historic Cup Ost“ mit Lada und Trabant. Im Innenfeld der Anlage in der Magdeburger Börde gibt es als Rahmenprogramm eine Fahrzeugausstellung zu sehen. Tickets sind für 20 Euro pro Tag an der Tageskasse erhältlich und beinhalten auch den Zugang zum Fahrerlager. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre müssen keinen Eintritt bezahlen. (aum)