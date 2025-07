Skoda steigt zur Nummer drei auf

Skoda hat im ersten Halbjahr weltweit 509.400 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das sind 13,6 Prozent mehr als in den ersten drei Monates des Vorjahres. Der Umsatz stieg um 10,4 Prozent auf 15,07 Milliarden Euro. Den Gewinn steigerte der tschechische Automobilhersteller auf 1,285 Milliarden Euro, ein Plus von 11,8 Prozent. Skoda stieg damit zur drittstärksten Marke in Europa auf (EU-27 plus Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Island). (aum)